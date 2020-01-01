أخبار الزمالك اليوم | تشكيل الرجاء والتراجع عن ضم بابل

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ..

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إسماعيل يوسف: كارتيرون استقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وطريقة إعداده لمواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، شهر سبتمبر المقبل ذهابًا، إيابًا في أكتوبر حسب التقارير الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يتراجع عن ضم الأنجولي بابل

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استقر على صرف النظر عن التعاقد مع الأنجولي آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رفض التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح، بعد ظهور إسلام جابر بمستوى مميز حاليًا، ووجود بعض اللاعبين المميزين أبرزهم مصطفى فتحي.

الزمالك يفاوض المصري لحسم صفقة محمود وادي

قدم نادي الزمالك عرضًا جديدًا للنادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، وحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

جاء عرض الزمالك بعد التواصل مع وكيل اللاعب، والاتفاق معه على كل شيء، ويتبقى فقط موافقة إدارة نادي المصري.

كارتيرون يواصل استبعاد مصطفى فتحي وكريم بامبو عن الوديات

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، استبعاد ثنائي الفريق مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عن مباراة وادي دجلة الودية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

استبعاد كارتيرون جاء لهدف مواصلة الثنائي الخضوع للبرنامج التأهيلي ثم المشاركة في التدريبات الجماعية، والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، قبل الدفع بهما في المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع في إشراكهما في تعرضهما للإصابة.