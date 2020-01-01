أخبار الزمالك اليوم | تحرك من "الأعلى الإعلام" ومصير أبو جبل وأوناجم
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ..
كارتيرون يتجاهل ضم مدرب أحمال
تمسك باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، بعدم ضم مدرب أحمال للفريق في الموسم الجديد، خصوصًا أن الفريق وصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية، في ظل عدم وجود مدرب متخصص للأحمال في الفريق، بالإضافة إلى أن الجهاز الفني المعاون له يضم مجموعة تمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للارتقاء بالمستويات البدنية للاعبين.
شوبير يؤكد بقاء فرجاني ساسي في الزمالك
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فرجاني ساسي سعيد في نادي الزمالك، مشددًا على أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض.
وأضاف شوبير أن اللاعب التونسي مدعوم بحب كبير من جمهور الزمالك، وعقده مميز ماليًا، وكل طلباته مُجابة، وبالتالي لن يفكر في الرحيل.
كارتيرون يُخطط لعودة تدريبات الزمالك
يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعات دورية مع الجهاز المعاون له بهدف الترتيب للمرحلة المقبلة وعودة التدريبات.
واستقر الجهاز الفني بحسب مصدر داخل الجهاز، على تقسيم الفريق لمجموعتين بواقع 15 لاعبًا في كل مران علي أن يكونوا في موعدين متتاليين مع تقسيم عمال غرف الملابس على جزئين على أن يأتي الفريق للمران إلى استاد عبداللطيف أبو رجيلة دون استخدام غرفة الملابس بشكل مبدئي.
مرتضى منصور يرفض تصريحات فاروق جعفر وخالد الغندور
عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رفضه لما قاله فاروق جعفر نجم السابق الأسبق عبر قناة النادي، مشيراً الى أنه سوف يقوم بمحاسبة خالد الغندور الإعلامي بالقناة بسبب ما قاله من تصريحات ورسائل للأهلي وسيد عبدالحفيظ.
وكان خالد الغندور قد وجه رسالة شكر للنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد دعم الأخير له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
للتحريض على الفتنة .. المجلس الأعلى للإعلام يحقق مع قناتي الأهلي والزمالك
أعلن المجلس الأعلى للإعلام، رسميًا اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي صدرت من قناتي الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)
هل يرحل أبو جبل عن الزمالك في الصيف؟
كشفت قناة نادي الزمالك، اليوم الخميس، حقيقة رحيل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في الصيف المقبل.
وأشارت القناة أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يفكر مطلقًا في التفريط بحارسه محمد أبو جبل.
تقارير - وضع أوناجم مع الزمالك غير مستقر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الزمالك تراجع عن موقفه في التمسك بمحمد أوناجم جناح الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت التقارير أن الزمالك يستعد لتلقي عروضًا لمحمد أوناجم خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مصيره نهاية الموسم الجاري.
محامي النقاز: تحويل شكوانا ضد مرتضى منصور لغرفة التحقيقات
أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، أن شكواهم ضد مرتضى منصور تحولت إلى لجنة التحقيقات الخاصة بلجنة أخلاقيات الفيفا.
وقال بن ميم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""ردًا على الشكوى المرفعوة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة عريضة الشكوى إلى لجنة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا، تفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".