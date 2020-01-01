أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد ساسي، ورسالة ميدو لمرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ..

​ الزمالك يُفتح ملف تجديد عقد فرجاني ساسي

أفادت عدة مصادر صحفية أن إدارة الزمالك تنتظر وصول فرجاني ساسي نجم وسط الفريق إلى القاهرة لتبدأ معه مفاوضات جديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم القادم.

المزيد من الفرق

وأوضحت المصادر أن اللاعب التونسي لديه رغبة واضحة في البقاء بين صفوف الفريق خاصة لنجاحه الكبير وارتباطه بجماهير الأبيض، وأن هناك موافقة مبدأية من جانبه لتجديد العقد بشرط التوصل لاتفاق حول تفاصيله المالية.

ميدو يُوجه رسالة قوية لمرتضى منصور

وجه أحمد حسام ميدو رسالة قوية لمرتضى منصور رئيس الزمالك استنكر فيها هجومه الدائم على رموز النادي ونجومه السابقين، إذ قال تعليقًا على حذف اسم حسن شحاتة عن أحد مباني النادي "الحديقة لن تُقدم أو تؤخر في قيمة حسن شحاتة وحازم إمام عند جمهور الزمالك. المستشار خدم النادي كثيرًا ولكن اسم أي لاعب سابق مثل أشرف قاسم أو شحاتة على "جنينة" أو مبنى لن يُشكل له فارقًا".

أضاف موجهًا حديثه لمرتضى منصور "ما لا تعرفه أن الكثير من جمهور الزمالك يحبونك ويرغبون باستمرارك رئيسًا للنادي لأنهم يرون بك بارقة أمل ورجل يُحارب لأجل الزمالك، وإن كان هذا لا يمنع وجود سلبيات. اكسب هؤلاء في جانبك وستجدهم معك وفي ظهرك دائمًا".

النحاس يُوضح حقيقة توقيع بكار للزمالك وطلب مروان محسن "فئة أولى" في الأهلي

آخر تطورات تجديد عقد مروان محسن مع وكيله تامر النحاس. التفاصيل هنا

مرتضى منصور يعلنها: سنبدأ تنفيذ مشروع استاد الزمالك على الفور

رئيس الزمالك مرتضى منصور يزف خبرًا رائعًا لجماهير النادي. التفاصيل هنا

حازم إمام يتبرأ من شائعات عمله بقناة الأهلي