أخبار الزمالك اليوم | موقف بنشرقي وأوناجم من مواجهة المصري، ولقاء ودي أمام طنطا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ..

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الثنائي المغربي خارج حسابات الزمالك أمام المصري

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم أصبحا خارج حسابات الزمالك لمباراة المصري في الدوري المصري، والتي ستُلعب يوم السادس من أغسطس القادم.

وأضافت صحيفة اليوم السابع أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استبعد اللاعبين من اللقاء لعدم عودتهما إلى مصر حتى الآن.

الزمالك يُواجه طنطا وديًا، وتلك القنوات الناقلة للمباراة

يخوض الزمالك عند الخامسة من مساء اليوم مباراته الودية الرابعة ضمن استعداداته لمواجهة المصري في الدوري المصري، وسيلعب على ملعب برج العرب أمام طنطا.

المباراة ستُنقل عبر قناتي الزمالك وأون تايم سبورتس.

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