أخبار الزمالك اليوم | الفوز على طنطا .. وموعد وصول بن شرقي وأوناجم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ..

المزيد من الفرق

الزمالك يفوز على طنطا وديًا بهدفين مقابل هدف

حقق الزمالك الفوز على نظيره طنطا وديًا، ضمن استعدادات الفريق للدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

أحرز الشاب الصاعد حسام أشرف الهدف الأول برأسية رائعة بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي، وتعادل طنطا سريعًا.

وعاد مصطفى فتحي ليبدع بهدف ثانٍ بعد استغلاله لخطأ دفاعات طنطا وسدد الكرة من بين قدمي حارس الفريق معلنًا عن هدف الفوز.

لاعب الزمالك الصاعد يكشف سبب التألق

تحدث حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب والذي قدم مستويات أكثر من ممتازة مع الفريق خلال المباريات الودية الماضية أمام وادي دجلة وطنطا.

ونجح أشرف في تسجيل هدفين الأول في دجلة والثاني في طنطا، بطريقة أكثر من رائعة ومهاراة فائقة.

وقال اللاعب الصاعد أن سبب تألق الشباب في الزمالك هي التعليمات الذين يتلقوها من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

قناة الزمالك تكشف موعد عودة بن شرقي ومحمد أوناجم

كشف طارق يحيى نجم الزمالك السابق والإعلامي في قناة النادي، عن موعد وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة.

وقال يحيى أن الثنائي سيعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الزمالك خلال 72 ساعة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستضيف الزمالك على استاد برج العرب نادي طلائع الجيش غدًا الأربعاء 29 يوليو 2020، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز.(طالع التفاصيل)

الثنائي المغربي خارج حسابات الزمالك أمام المصري

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم أصبحا خارج حسابات الزمالك لمباراة المصري في الدوري المصري، والتي ستُلعب يوم السادس من أغسطس القادم.

وأضافت صحيفة اليوم السابع أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استبعد اللاعبين من اللقاء لعدم عودتهما إلى مصر حتى الآن.

الزمالك يُواجه طنطا وديًا، وتلك القنوات الناقلة للمباراة

يخوض الزمالك عند الخامسة من مساء اليوم مباراته الودية الرابعة ضمن استعداداته لمواجهة المصري في الدوري المصري، وسيلعب على ملعب برج العرب أمام طنطا.

المباراة ستُنقل عبر قناتي الزمالك وأون تايم سبورتس.

مرتضى منصور: شعار جديد واستاد خاص للزمالك من أمواله

قرارات جديدة من رئيس الزمالك خاصة بالشعار والاستاد. التفاصيل هنا

الزمالك يُقرر استكمال الدوري، وكارتيرون يُوضح استراتيجيته خلاله

الزمالك يتراجع عن قراره السابق بعدم استكمال الدوري المصري هذا الموسم. التفاصيل هنا

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة