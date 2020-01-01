أخبار الزمالك اليوم | التشكيل المتوقع للقاء أسوان والمرشحون لخلافة كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

التعاون يكشف حقيقة رغبته في ضم ساسي وبن شرقي وموقفه من فايلر

كشف عبد الله اليوسف، المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي، عن العقبة التي تواجه ناديه، في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن التعاون يرغب في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، أو المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض. " اقرأ التفاصيل "

مرتضى منصور يعلن بالأسماء عن المرشحين لتدريب الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

باتريس كارتيرون فسخ عقده مع الزمالك، من أجل تولي مهمة تدريب التعاون السعودي، وذلك بعد سداد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء، والذي قيمته 250 ألف دولار. " اقرأ التفاصيل "

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة طارق يحيى، على تشكيل فريقه لمواجهة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، أحمد السيد "زيزو".

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الزمالك وأسوان

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك وأسوان، المقرر لها مساء اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم محمد معروف، ويساعده هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله، والحكم الرابع هو محمد علاء هاشم، وكلًا من خالد الغندور وأحمد حمدي حكما فيديو.