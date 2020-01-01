أخبار الزمالك اليوم | مفاجأة مرتضى للاعبين .. والتشكيل المتوقع لمواجهة الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ..

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رسميًا .. القضاء الإداري يؤجل الحكم في دعوى مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، ضد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

اللجنة الأولمبية كانت قد أصدر قرارًا بإيقاف رئيس القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، مع تغريمه 100 ألف جنيه، في الرابع من أكتوبر الجاري، على إثر قيامه بسب وقذف عديد المسؤولين عبر قناة ناديه. " اقرأ التفاصيل "

ساسي للاعبي الزمالك: يعلم الله كم قاتلت كي أشارك أمام الرجاء والسادسة زملكاوية

وجه التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، رسالة إلى زملائه بالفريق، قبل المباراة المهمة أمام الرجاء المغربي، مؤكدًا أن فريقه سيحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض يحل اليوم الأحد، ضيفًا على الأخضر المغربي في ذهاب دور نصف النهائي، على المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. " اقرأ التفاصيل "

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تشكيل فريقه بشكل كبير، الذي سيخوض به مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بنشرقي.

مرتضى للاعبي الزمالك: لدينا ثقة فيكم لتحقيق أحلام الملايين

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى أجرى اتصالًا هاتفيًا مع لاعبي الزمالك، وتحدث خلاله عبر مُكبر الصوت، وقاله لهم: "نثق فيكم والإدارة في ظهركم لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية، ونجهز لكم مفاجأة سارة في حاجة تحقيق الفوز".