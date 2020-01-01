أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يطلب ضم دونجا واجتماع فني قبل لقاء الإنتاج

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ..

تقارير: مصطفى محمد على رادار فنربخشه التركي

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي فنربخشه التركي، يدرس التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض.

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مصطفى محمد أحد العناصر الأساسية بصفوف نادي الزمالك، كما أنه نجح في قيادة المنتخب المصري الأولمبي، للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالإضافة للوصول لأولمبياد طوكيو 2021. " اقرأ التفاصيل "

كارتيرون يطلب من الزمالك التعاقد مع دونجا

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، من إدارة ناديه، التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، مع نبيل دونجا ووكيله من جديد، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز، ليتم حسم الأمور المالية خلال الأيام القادمة.

كارتيرون يعقد اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عقد جلسة في تمام السادسة مساءً، من أجل إلقاء محاضرة فنية أخيرة، قبل التوجه إلى الاستاد، لمواجهة الإنتاج الحربي.

كارتيرون يحرص خلال المحاضرة، على تلقين اللاعبين المهام الأخيرة، قبل المباراة التي يسعى الفريق الأبيض خلالها لحسمها لصالحه والفوز بها، بعد التعادل الأخير أمام سموحة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وجاء التشكيل المتوقع للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، احمد سيد "زيزو"، محمد اوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.