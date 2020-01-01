أخبار الزمالك اليوم | لن يتم خصم نقاط من الأبيض ومستجدات أزمة كهربا ولقب القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ..

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الرجاء سلبي كورونا

أعلن نادي الرجاء المغربي، الذي يستعد لمواجهة الزمالك بنهاية الشهر الجاري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سلبية الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين به، الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي المغربي، في بيانه: "وصلتنا نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها صباح الثلاثاء كل أعضاء الفريق الأول من لاعبين وطاقم فني وطبي وإداري، وأظهرت الاختبارات البالغ عددها 54، نتائج سلبية للجميع".

زادة: لن يتم خصم نفاط من الزمالك بنهاية الموسم

أكد هاني زادة؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الخماسية لن تخصم من رصيد الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم في الدوري المصري الممتاز، والخاصة بتخلف الفريق عن حضور لها القمة بالدور الأول من الموسم.

وقال زادة، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت 2": "لن تخصم اللجنة الخماسية من الزمالك شيئًا، لكل حادث حديث وبنهاية الموسم سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تدفع ثمن عنادها معنا خلال الفترة الماضية، أصرت على استكمال الموسم الحالي، والآن الاتحاد الإفريقي يطالبها بتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية، ماذا ستفعل؟ هل ستحدد المتأهلين بطريقة التخمين؟".

ترتيبات حضور لقاء بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، الذي يستضيف الزمالك غدًا الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ترتيبات حضور المباراة.

وأوضح وليد مهدي؛ مدير إدارة المباريات ببيراميدز، أنه سيحضر 15 عضوًا من مجلس إدارة كل فريق، بخلاف الصحفيين والمصورين.

وأشار إلى أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي كمامة، مع تنفيذ التباعد الاجتماعي في الجلوس بمقاعد المدرجات، موضحًا أن البوابة 1 ستكون مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، والبوابة 5 للصحفيين والمصورين والقنوات الفضائية.

مستجدات أزمة كهربا ونادي القرن

أوضح هاني زادة؛ عضو مجلس إدارة الزمالك، مستجدات أزمتي محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي، ولقب نادي القرن الإفريقي.

وقال زادة، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت 2": "كاف وقع عقوبة على كهريا، لكنه عاد وقدم طعنًا على العقوبة، ننتظر إخطار الاتحاد الإفريقي لنا حتى ندرس الأمر، ونتخذ القرار المناسب".

وأكمل: "أما بالنسبة للقب القرن، فلا نود الحديث كثيرًا، نتخذ خطواتنا وننتظر الانتهاء منه، حتى نظهر كل شيء مرة واحدة، وليس لأننا تراجعنا كما ردد البعض".