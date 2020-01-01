أخبار الزمالك اليوم | جروس يعتذر، وكارتيرون يُوضح حقيقة تهنئة الأهلي باللقب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ..

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كارتيرون ينفي تهنئة الأهلي بلقب الدوري

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك تهنئته للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بالدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه.

كان نشطاء السوشيال ميديا قد تداولوا يوم أمس تغريدة لمدرب التعاون الحالي يُبارك خلالها للأهلي فوزه بالدوري، لكن المدرب وخلال تصريحات لصحيفة اليوم السابع نفى ذلك تمامًا مؤكدًا أن لا علاقة له بذلك الحساب، محذرًا من التعامل معه.

مصادر: جروس يعتذر عن تدريب الزمالك

كشفت مصادر صحفية أن كريستيان جروس اعتذر عن تدريب الزمالك خلفًا للفرنسي الراحل باتريس كارتيرون.

وأوضح موقع فلجول المصري أن اختيار مجلس إدارة النادي الأبيض وقع على المدرب السويسري وقد قدموا له عرضًا لتدريب الفريق لمدة شهرين مع إمكانية التجديد لموسم واحد، ووافق جروس مبدئيًا وطلب 24 ساعة للرد النهائي.

وأوضح فلجول أن جروس اعتذر عن قبول المهمة لأسباب صحية، إذ يحتاج لإجراء جراحة في عينه الأسبوع القادم وسيخضع بعدها للراحة لمدة 10 أيام، ويُحاول مسؤولو الزمالك إقناعه بقبول المهمة قبل التوجه للخيارات الأخرى.

مرتضى منصور: مجاملات طارق يحيى سبب خسارة الزمالك أمام أسوان

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجاملات طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق في التشكيل الأساسي أمام أسوان هي السبب في الخسارة.

وأضاف "طارق يحيى أخطأ في التشكيل الأساسي والتغييرات، أراد إثبات نجاح قطاع الناشئين لأنه رئيسه وجامل اللاعبين الشباب لكنه خسر، اليوم لم يلعب من الفريق الأساسي سوى 4 لاعبين".

الرئيس: الزمالك لن يلعب أي مباراة بعد طنطا

قال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النادي الرسمية عقب خسارة الزمالك أمام أسوان أن فريقه لن يلعب أي مباراة في الدوري المصري عقب مواجهة طنطا، وذلك ليستعد جيدًا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "سأتوجه لوزير الشباب والرياضة وأطلب منه عدم لعب أي مباراة عقب مواجهة طنطا، نريد الاستعداد للمباراة الأفريقية أمام الرجاء".

الزمالك من المفترض أن يُواجه طنطا يوم الإثنين القادم.