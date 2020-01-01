أخبار الزمالك اليوم | هل جاريدو خليفة كارتيرون؟ والكشف عن الوجهة المقبلة للفرنسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ..

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هل تواصل الزمالك مع جاريدو لخلافة كارتيرون؟

أكد موقع "في الجول" المصري أنه لا صحة لما يتردد عن تواصل الزمالك مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري والسابق للوداد المغربي، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشار الموقع أنه حتى الآن لم يحدث أي تواصل بين الطرفين، كما زعم البعض كون الإسباني حرًا حاليًا.

كارتيرون: الدافع وراء رحيلي ليس ماديًا .. وأدرس القرار منذ فترة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، عن سبب رحيله عن الفريق المفاجيء أمس الثلاثاء بعد اجتماعه بمجلس الإدارة. ( طالع التفاصيل )

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون .. وجهاز مصري يقود الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسباب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، وكواليس جلسته معه. ( طالع التفاصيل )

خاص | السبب وراء رحيل كارتيرون .. "جول" يكشف النادي الذي وقع له

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" النسخة العربية، عن وجهة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي رحل أمس الثلاثاء عن تدريب الزمالك. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الزمالك يعلن رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق

أعلنت قناة الزمالك، عن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد اجتماع مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس النادي. ( طالع التفاصيل )

ما هي أسباب رحيل كارتيرون من الزمالك؟

خرجت أنباء مفاجئة عن رحيل باتريس كارتيرون من تدريب الزمالك قبل أيام من استئناف الفريق مشواره في دوري أبطال أفريقيا، فما هي أسباب رحيل كارتيرون؟ ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، والمقرر أن تقام على ستاد أسوان. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2019-2020 بعد عودة الحياة للبطولة بعد توقف فيروس كورونا الطويل الذي بدأ في مارس وانتهى في أغسطس. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الدوري المصري بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

يقدم لك جول كل ما تم تأكيده من مواعيد مباريات الدوري المصري بعد العودة من فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقنوات الناقلة. ( طالع التفاصيل )

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20 بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا والذي بدأ في مارس الماضي بمباراة الزمالك والمصري. ( طالع التفاصيل )