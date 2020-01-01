أخبار الزمالك اليوم | لا للمجازفة بعلاء، وعرض قطري مغرٍ لأحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 17 أكتوبر 2020 ..

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طبيب الزمالك: لا نريد المجازفة بمحمود علاء

قال محمد أسامة طبيب الزمالك أن مدافع الفريق "محمود علاء" قام بجهد كبير وعمل جيدًا لإكمال برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من إصابته التي لحقت به خلال مباراة حرس الحدود في الدوري المصري، لكن مشددًا في نفس الوقت على رغبتهم منحه الوقت الكامل للشفاء وعدم المجازفة به.

مضيفًا في تصريحاته لقناة الزمالك "لا نريد التعجل والمجازفة بمحمود علاء حتى لا نفقده في لقاء الإياب بالقاهرة، لقد أصيب بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات أخرى يوم السبت لتحديد موقفه، لكن يبقى الأهم هو اختفاء الآلام التي يشعر بها".

تابع "لديه رغبة كبيرة في اللعب لكننا سنختار الخيار الأفضل له وللزمالك، إن كان جاهزًا سيلعب وإلا سيتم إبعاده وإعداده جيدًا لمباراة العودة".

عرض قطري مغرٍ جدًا لضم حميد أحداد من الزمالك

أفاد موقع Le360 المغربي أن نادي أم صلال القطري تقدم بعرض مغرٍ جدًا لضم حميد أحداد من الزمالك، إذ بلغت قيمته ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

الجناح المغربي قضى الموسم الماضي معارًا مع الرجاء ولكن إعارته انتهت بنهاية الدوري المغربي الأسبوع الماضي ولن يكون قادرًا على اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُحاول الرجاء ضم اللاعب نهائيًا فيما يطلب نادي شباب المحمدية وده كذلك.

استاد القاهرة يحتضن لقاء العودة بين الزمالك والرجاء

تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يُبلغه خلاله بتغيير ملعب مباراة الإياب أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من استاد برج العرب بالإسكندرية إلى استاد القاهرة في العاصمة المصرية.

لقاء الذهاب سيُلعب يوم غدٍ الأحد فيما الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري.

ساسي خارج حسابات باتشيكو أمام الرجاء

خرج التونسي فرجاني ساسي من حسابات جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لمواجهة الرجاء يوم غدٍ الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.