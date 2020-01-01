أخبار الزمالك اليوم | حقيقة تغريم والتحقيق مع ساسي، واستياء عواد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 ..

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باتشيكو يطلب تقريرًا عن المصابين

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، تجهيز تقريرًا مفصلًا عن حالة مصابي الفريق الأبيض، وموعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، كما أنه ينفذ برنامجًا تأهيليًا، ضمن الخطة الموضوعة له، وموعد عودته للتدريبات لم يتحدد حتى الآن.

ثلاثي الزمالك ينضم لمنتخب الشباب

وافق الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على انضمام ثلاثي الفريق أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعي، مع منتخب مصر للشباب، اليوم الأحد.

وتم الاتفاق بين أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك والجهاز الفني لمنتخب الشباب، على إشراك الثلاثي لمدة ساعة فقط في المباراة الودية، على أن يعود لاعبي الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء يوم الثلاثاء المقبل.

مرتضى منصور ينفي تغريم ساسي والتحقيق معه

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كل ما تردد حول تغريم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، وتحويله إلى التحقيق، على ما بدر منه خلال مباراة المصري البورسعيدي، بالتعدي على حكم المباراة.

مرتضى قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "فرجاني ساسي متواجد حاليًا في تونس للانضمام لمنتخب بلاده، كيف يحضر إلى مران الفريق، وليس صحيحًا ما تردد حول تغريمه أو تحويله إلى التحقيق".

وكيله: عواد يشعر بالاستياء بسبب عدم مشاركته مع الزمالك

أكد عمر البنا، وكيل أعمال محمد عواد حارس مرمى الزمالك، على أن الأخير يشعر بالاستياء بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

البنا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "عواد يرى أنه تحمل كبوة الفريق بمنتصف الموسم الأول، وتلقى عرضًا من الباطن السعودي وتم رفضه من جانب الإدارة، وبعدها لم يتلق أي عروضًا، ولكن مستقبله سيكون في مصر، في ظل إغلاق فترة القيد في الدوريات الخليجية قريبًا".