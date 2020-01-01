أخبار الزمالك اليوم | باتشيكو يرفع راية التحدي ورفض عرضًا إماراتيًا لأوباما

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة بالدوري المصري

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الجونة، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد السيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، إسلام جابر.

أمير مرتضى يستقبل باتشيكو في مطار القاهرة

وصل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تمهيدًا لتولي مهمته الجديدة.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على استقبال باتشيكو في مطار القاهرة، بعد وصوله قادمًا من بلاده البرتغال.

باتشيكو بعد وصوله إلى القاهرة: جئت لتحقيق دوري أبطال إفريقيا

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، على أنه جاء إلى مصر من أجل التتويج مع الفريق الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو قال خلال تصريحات لموقع "يلا كورة": "جئت إلى مصر من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك يرفض عرضًا إماراتيًا ليوسف أوباما

رفضت إدارة نادي الزمالك، عرضًا إماراتيًا، من أجل ضم لاعب الفريق يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الزمالك رفض العرض الإماراتي، لحاجة الفريق لجهود يوسف أوباما خلال الموسم المقبل.