أخبار الزمالك اليوم | تحذير من كارتيرون والكعبي يرفض الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ..

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تحذير من كارتيرون للاعبي الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي فريقه، خلال تدريبات اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش مساء غدٍ الأحد.

كاريرون حذر لاعبي الزمالك من الاستهتار بمواجهة طلائع الجيش، حيث طالبهم بالتركيز وتحقيق الفوز، وضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز.

تحاليل سلبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

خضع لاعبو نادي الزمالك، لتحاليل "رابيد تيست"، قبل خوض الفريق تدريباته، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأحد.

وأسفرت نتيجة التحاليل عن سلبية جميع العينات، حيث يجري الفريق تحاليل قبل المباريات وفقًا للبروتوكول المتبع، وظهرت النتيجة سلبية لكل اللاعبين.

إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في المغرب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اختيار إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، لرئاسة بعثة الفريق إلى المغرب.

الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي يوم 25 سبتمبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 2 أكتوبر المقبل.

تقارير .. أيوب الكعبي لن يلعب للأهلي أو الزمالك

أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، على أن أيوب الكعبي لن يلعب للنادي الأهلي أو الزمالك، في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بيراميدز هو الأقرب للتعاقد مع أيوب الكعبي، حال عدم احترافه في أوروبا خلال الفترة المقبلة، في ظل العرض المالي الكبير، الذي وصل مليون و400 ألف دولار.