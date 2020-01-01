أخبار الزمالك اليوم | نقطة الخلاف في تجديد عقد ساسي، وشكوى وليد سليمان

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ..

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وكيله: نقطة خلاف وحيدة بين الزمالك وساسي في ملف تجديد العقد

قال مهند عون أن موكله فرجاني ساسي بات قريبًا من تجديد عقده مع الزمالك بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين مؤخرًا وتم خلاله الاتفاق على جل التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وأوضح عون أن نقطة الخلاف الوحيدة بين ساسي ومسؤولي الزمالك هي طلب اللاعب التونسي وجود شرط جزائي في عقده وهو ما يرفضه النادي المصري.

اتحاد الكرة المصري: لم تصلنا أي شكوى ضد وليد سليمان

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري أنه لم يصلهم أي شكوى من نادي الزمالك ضد وليد سليمان لاعب الأهلي.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض قد أكد نيته التقدم بشكوى ضد اللاعب المخضرم لتعمده إيذاء محمد عبد الشافي خلال مباراة الفريقين مساء السبت الماضي.

نائب الرئيس: الزمالك لم يُغلق ملف نادي القرن

أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لم يُغلق ملف نادي القرن، بل هو ماضٍ في البحث عن حقوقه التي تهاون السابقون في الحفاظ عليها.

وأوضح أن اللجنة الرباعية المسؤولة عن إعداد الملف قبل التقدم به للجهات المسؤولة تعمل على إعداده بشكل قوي وتستعين بآراء عديد الخبراء، كما وتُعلم الرئيس مرتضى منصور بجميع المستجدات.

كارتيرون يُفكر في استخدام إسلام جابر كظهير أيسر

كشفت مصادر صحفية مصرية عن تفكير باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في استخدام جناح الفريق إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال المباريات القادمة، وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد الشافي لشهرين تقريبًا عن الملاعب.