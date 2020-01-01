أخبار الزمالك اليوم | تفاصيل المران، وغياب إمام وحسن عن مباراة بيراميدز

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ..

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إمام وحسن خارج حسابات كارتيرون أمام بيراميدز

أفادت مصادر صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرر استبعاد الثنائي محمد حسن وحازم إمام من مباراة بيراميدز القادمة، ذلك لعدم تعافيهما تمامًا من الإصابة.

لاعب الوسط يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية فيما تعرض الظهير الأيمن لإصابة في العضلة الأمامية خلال مواجهة المقاولون العرب، ويخوض اللاعبان حاليًا برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا، لكن فرص لحاقهما بمباراة الخميس أصبحت قليلة جدًا لعدم رغبة المدرب الفرنسي المغامرة بأي لاعب مصاب.

حل جديد لتعويض غياب طارق حامد أمام بيراميدز

مازال الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون يدرس الحلول المناسبة لتعويض غياب طارق حامد عن مواجهة الخميس أمام بيراميدز للإيقاف.

وأبرزت المصادر الصحفية فكرة جديدة تدور في رأس المدرب الفرنسي هي الاستعانة بأحمد سيد "زيزو" للعب بجانب فرجاني ساسي في الوسط والاستعانة بلاعب آخر في الجناح الأيمن.

تفاصيل مران الزمالك .. غياب طارق وعودة جنش وزيزو وبرنامج خاص لأوناجم

أدى الزمالك تدريبه المعتاد صباح اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز الحاسمة مساء الخميس القادم، وقد ركز المدرب باتريس كارتيرون خلال المران على الجوانب البدنية والتكتيكية وتنفيذ بعض الجمل التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة.

وشهد المران عودة الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود علاء للتدريبات بعد غيابهم أمس بإذن خاص، فيما لم يتواجد طارق حامد لحصوله على راحة يومين لغيابه عن اللقاء للإيقاف.

وواصل الثنائي حازم إمام ومحمد حسن العمل وفق برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، فيما نفذ محمد أوناجم برنامجًا فنيًا وبدنيًا خاصًا على هامش المران.

الاتحاد الأفريقي يُحدد مواعيد تسجيل الأندية في بطولاته للموسم الجديد

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الفترة بين 1 سبتمبر حتى 20 أكتوبر لتسجيل الاتحادات الأهلية الأندية التابعة لها المشاركة في البطولات القارية للموسم الجديد 2020-2021.

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