أخبار الزمالك اليوم | الأبيض يتمسك بموقفه تجاه أحداد ومصير علاء وتغريم أمير مرتضى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 14 أكتوبر 2020 ..

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الزمالك يتمسك بموقفه تجاه أحداد

جدد أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تأكيده على رفض ناديه مشاركة المغربي حميد أحداد؛ لاعب الأبيض المعار إلى الرجاء المغربي، خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في 18 من الشهر الجاري.

وقال أمير، في تصريحات صحفية عقب وصول بعثة ناديه إلى المغرب: "وضعنا بند منع أحداد من اللعب ضد الزمالك، وعلى الرجاء احترامه، نحن لسنا مستعدين للدخول في مفاوضات حوله".

وأضاف: "قد يكون الرجاء في حاجة لخدمات اللاعب خلال المباراة، لكن عليهم أن يتفهموا أنه قد يعود لارتداء قميص الزمالك من جديد".

موقف ساسي من كورونا

أكد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، أبلغ طبيب الأبيض بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال معسكر منتخب بلاده الحالي.

وأوضح المشرف على الكرة أنه ينتظر تقرير الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل الوقوف على الوضع الطبي للاعب.

وقال أمير، للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "هناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركة ساسي أمام الرجاء، اللاعب أبلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولًا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".

موقف علاء غير واضح

لم يتحدد بعد بشكل نهائي موقف محمود علاء؛ مدافع الزمالك، من المشاركة خلال لقاء الرجاء المغربي.

وأشار أمير مرتضى أن الأشعة أثبتت سلامة اللاعب، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تجربته في المران، لحسم مصيره من المشاركة في اللقاء.

تغريم أمير مرتضى

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وبلغت قيمة الغرامة 50 ألف جنيه، إثر هجومه على اتحاد الكرة في تصريحات صحفية صدرت منه.

التحقيق في شكوى الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، البدء في التحقيق بشكوى الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض، في 19 من أكتوبر الجاري.

وطلبت اللجنة حضور محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، والممثل القانوني للقلعة البيضاء لبدء التحقيق في الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد.