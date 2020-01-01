أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد القائد، وجلسة مهمة بين باتشيكو واللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 23 أكتوبر 2020 ..

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حازم إمام يُجدد عقده مع الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك لموسمين قادمين.

المذيع في قناة النادي الرسمية والقريب من مجلس الإدارة والرئيس مرتضى منصور قال عبر حسابه على فيسبوك "رسميًا: قائد الفريق حازم إمام يُجدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين قادمين، حتى عام 2022".

باتشيكو يُطالب اللاعبين بالتركيز وغلق صفحة الرجاء، واللاعبون يتعهدون بالجدية والالتزام

عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في آخر جولات الدوري المصري يوم الإثنين القادم.

وطالب باتشيكو اللاعبين بالتركيز الكامل خلال المباراة للخروج بالفوز وحسم صراع المركز الثاني مع بيراميدز، موضحًا للجميع أن عليهم غلق صفحة مباراة دوري الأبطال أمام الرجاء حاليًا والعودة لها عقب إنهاء المشوار المحلي.

ومن جانبهم، أكد اللاعون للمدرب البرتغالي استعدادهم لخوض أي مباراة في أي وقت، وأن كامل تركيزهم في التدريبات وتقديم أداء قوي أمام أي منافس وفي أي بطولة، مشيرين إلى إحساسهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وثقة الجماهير فيهم.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن الجلسة انتهت بتعهد الجميع على التكاتف والجدية والالتزام التام خلال الفترة القادمة لتحقيق كافة أهداف الفريق وطموحات جماهيره.

الزمالك يطلب رسميًا تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

طلب نادي الزمالك رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى الثامن من نوفمبر القادم بدلًا من السادس من نفس الشهر.

مجلس إدارة النادي الأبيض أرسل خطابًا للسكرتير العام للاتحاد الأفريقي "عبد المنعم باه" طلب خلاله تأجيل النهائي بعد تأجيل مواجهته ضد الرجاء نظرًا لتعرض لاعبي الفريق المغربي للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الزمالك خلال خطابه أنه يرغب بالوصول على عدد أيام أكبر من الراحة عقب لعب نصف النهائي أمام الرجاء في الأول من نوفمبر المقبل.

حازم إمام ومحمود علاء يُواصلان التأهيل

أوضح الموقع الرسمي للزمالك أن الثنائي حازم إمام ومحمود علاء واصلا العمل ضمن برنامجيهما العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

الزمالك واصل اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في آخر جولات الدوري المصري يوم الإثنين القادم، حيث يحتاج للفوز لضمان التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

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