أخبار الزمالك اليوم | تفاصيل إصابتي بنشرقي وشيكا وهجوم مرتضى منصور بعد معاقبته

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ..

تفاصيل إصابتي بنشرقي وشيكابالا

أوضح أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمود عبد الرزاق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "بنشرقي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وفي حاجة للراحة فقط كي لا تتفاقم، أما شيكا فإصابته في الرباط الداخلي للركبة، والفحوصات ستحدد حجم الإصابة بدقة".

نصيحة أمير مرتضى للأهلي

وجه أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، نصيحة إلى الأهلي، بعد موافقة الأخير على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل.

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "الزمالك وبيراميدز رفضا التأجيل، أما الأهلي ففوجئنا به يوافق على تأجيل المباريات رغم تمسكه من قبل باستئناف الدوري المصري، حنان الزيني؛ ممثلة الأهلي في اجتماع الكاف، غادرت قاعة الاجتماع ثم عادت وأكدت موافقة ناديها على التأجيل".

وأضاف: "إذا كان يمكنني توجيه نصيحة للأهلي، فعليه الموافقة على مواجهة الوداد المغربي الشهر الجاري، لأنه أكثر جاهزية، أما الوداد فلديه عديد الإصابات بكورونا".

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