أخبار الزمالك اليوم | إدانة ساسي وعاشور، واستياء من تصريحات البدري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 2 أكتوبر 2020 ..

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استياء من تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد

أثارت تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أمس خلال تواجده مع الإعلامي أحمد شوبير عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك استياء العديد في الإعلام والشارع الكروي المصري ونشطاء السوشيال ميديا.

وقال البدري أن مصطفى غير جاهز بعد للعب مع المنتخب وأنه بحاجة لعمل كبير ليستحق اللعب أساسيًا مع الفراعنة، واستنكر عدد من الإعلاميين بينهم إبراهيم فايق ومحمد سيف تلك التصريحات.

لحظة من فضلك كابتن حسام البدري .. رايك في مصطفي محمد مش منطقي وبعيد عن الاصول التدريبية .. اذا كان اللاعب محتاج شغل... Posted by Mohamed Seif on Friday, October 2, 2020

الحكم والمراقب يُدينان لاعبي الزمالك

كشفت مصادر صحفية عن فحوى تقرير محمد أمين عمر عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي جرت يوم أمس وشهدت أحداثًا ساخنة، وأوضح موقع يلا كورة أن الحكم أدان فرجاني ساسي وأتهمه بالتعدي عليه قولًا وفعلًا وتوجيه سباب بكلمات خارجية له.

وأضاف أن مراقب لجنة المسابقات أدان كذلك اللاعب إمام عاشور وأكد أنه توجه إلى دكة بدلاء المصري وقال لهم "مبروك عليكم الدرجة الثانية" ليُشعل فتيل الأحداث المؤسفة عقب نهاية اللقاء.

أمير مرتضى ومحمود جنش يعتذران للحكم

أشاد والد الحكم "محمد أمين عمر" بسلوك أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك وحارس مرمى الفريق محمود جنش واعتذارهما لنجله بعد واقعة تعدي فرجاني ساسي عليه خلال مباراة الأمس أمام المصري.

وقال أمين عمر لبرنامج "نمبر وان" "أمير مرتضى وجنش دخلا الغرفة واعتذار للحكم عما حدث من فرجاني ساسي، وهذا سلوك محترم وأقدم لهما كل الشكر".

خاص | التعاون يتقدم بعرض رسمي لضم ساسي من الزمالك

التعاون يُقدم عرضًا رسميًا لضم فرجاني ساسي من الزمالك. التفاصيل هنا

كارتيرون وفايلر .. أيهما رحيله أكثر تأثيرًا سلبيًا على الزمالك والأهلي، ولماذا؟

مقال رأي حول مدى تأثير رحيل المدربين الأجنبيين عن الأهلي والزمالك. التفاصيل هنا