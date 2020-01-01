أخبار الزمالك اليوم | جراحة الصليبي للمدافع الشاب، ولا لمهاجم يوفنتوس السابق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ..

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الزمالك ينفي سعيه لضم مهاجم يوفنتوس سابقًا

نفى أمير مرتضى منصور دخول الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع ريتشموند بواكي مهاجم ريد ستار الصربي، مؤكدًا لموقع يلا كورة أنها أخبار عارية عن الصحة.

وكانت مصادر صحفية غانية قد زعمت تقديم الزمالك لعرض للتعاقد مع المهاجم الذي سبق أن لعب ليوفنتوس وجنوى مقابل مليوني دولار.

لاعب الزمالك السابق يُلمح لقرب انتقاله للأهلي

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي أنه سيُفضل قبول العرض المصري على نظيره الخليجي حال قرر الرحيل عن ناديه هذا الصيف.

اللاعب المرتبط بقوة بالانتقال للأهلي أضاف لقناة أون تايم سبورتس 1 حول مستقبله "تركيزي حاليًا في عملي وأدائي مع المقاصة، رحيلي لن يكون سوى عبر النادي الذي أرتبط معه بعقد مازال ممتد لموسم إضافي".

اللاعب رفض الإجابة على سؤال حول جلوسه مع أي أحد للتفاوض معه، مضيفًا "لم أوقع أي عقود ومازلت لاعبًا لمصر المقاصة، وجاهز للحديث مع رئيس النادي للنقاش حول أي شيء، العرض المصري أو الخليجي؟ المصري بإذن الله".

وأخيرًا سأله المذيع "نبارك لك على اللون الأحمر؟"، فأجاب "الله أعلم".

اختبار طبي يُحدد مدى قدرة محمود عبد العزيز على العودة

أوضح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أن لاعب وسط الفريق "محمود عبد العزيز" سيخضع لاختبار طبي يوم الثلاثاء القادم سيتحدد على أثره مدى قدرته الانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.

اللاعب غائب منذ بداية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح قطع في الرباط الصليبي.

جراحة الرباط الصليبي لمدافع فريق الشباب

أجرى عبد الرحمن عماد مدافع فريق الشباب بالزمالك عملية جراحية قبل عدة ساعات لإعادة بناء الرباط الصليبي وتهذيف غضروف الركبة الداخلي.