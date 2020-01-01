أخبار الزمالك اليوم | قرار جديد من كارتيرون، ورفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري برئاسة إيهاب الطماوي طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمقدم من النائب العام حمادة الصاوي بهدف التحقيق معه في أربع قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد رئيس اللجنة احترامه وتقديره للنادي الأهلي وجميع المنتمين له لكن مشددًا على التزامه بتطبيق القانون والدستوى، موضحًا أن رفض طلب رفع الحصانة يعود لأن اللجنة رأت أن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور شبه كيدية.

جاكسون موليكا يُوقف الجدل حول ارتدائه قميص الزمالك

أوقف جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الجدل حول ظهوره في مقطع فيديو خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية مرتديًا قميص الزمالك، إذ أكد عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد أنه كان مجرد قميص تدريب.

الفيديو أثار الكثير من الجدل في مصر يوم أمس، خاصة أن اللاعب مطلوب من الأهلي ويُعد أحد أبرز أهداف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وقد كتب موليكا "شكرًا لجميع الجماهير لدعمهم ومحبتهم، لكنه كان مجرد قميص تدريب".

كارتيرون يُقرر منع المعسكرات الطويلة

اتخذ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرارًا بمنع المعسكرات الطويلة في الفترة القادمة، وذلك بعدما يُنهي الفريق معسكره في برج العرب الممتد منذ عدة أسابيع، إذ سيكون ختامه مواجهة الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب يوم غدٍ الإثنين.

وقرر المدرب الفرنسي أن يعود الفريق للقاهرة ويُمارس تدريباته هناك استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت القادم، وأوضح كارتيرون لمساعديه والإدارة أن المعسكرات القادمة لن تكون أطول من 48 ساعة قبل أي مباراة.

شوبير: رمضان صبحي رفض عرضًا من نادٍ مصري بخلاف بيراميدز

قال الإعلامي أحمد شوبير أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية بخلاف بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي المعار للأهلي هذا الموسم مقابل ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصري.

وأضاف حارس مرمى الأهلي المعتزل أن الجناح المصري رفض العرض تمامًا، مؤكدًا لناديه الإنجليزي أنه لن يلعب في مصر سوى للفريق الأحمر.

وقد تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن أن ذلك العرض قد يكون مقدمًا من نادي الزمالك.

أحمد مرتضى: آل الشيخ طلب ضم لاعبين من الزمالك للأهلي، وهذا كان ردنا