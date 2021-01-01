أخبار الزمالك اليوم | محاولات لحل أزمة أبو جبل .. واجتماع باتشيكو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 28 فبراير 2021.

التابعي: مصطفى محمد أفضل من ميسي .. وطارق حامد لا يقارن بأحد

أكد بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، على أنه يرى بأن المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب جلطة سراي التركي، أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الزمالك. " اقرأ التفاصيل "

محاولات لحل أزمة أبو جبل مع جايمي باتشيكو

حاول بعض أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك، حل أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، مع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، في ظل استبعاده من تشكيل الفريق مؤخرًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محاولات مسؤولي الزمالك لحل أزمة أبو جبل، بعد اختياره في قائمة المنتخب المصري، وذلك لدعمه للبقاء ضمن اختيارات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، حيث ابتعاده عن المشاركة قد يبعده عن المنتخب.

الزمالك يضع شرطًا للتفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد العقد

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي من أجل تجديد العقد متوقفة خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يركز فقط مع الفريق في المباريات الرسمية.

سالم قال خلال تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "الزمالك قام بتأجيل فتح ملف تجديد ساسي حاليًا، لحين توفير المبلغ المالي المطلوب، وهو الشرط الموضوع من فتح المفاوضات بقوة لتجديد عقده".

باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك قبل التدريبات

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران، قام بشرح بعض الأمور الخططية والأدوار المكلفين بها، وبعض التفاصيل الخاصة بلقاء وادي دجلة.

باتشيكو حث لاعبي الزمالك على التركيز والتفكير في مباراة دجلة فقط، وعدم الانشغال بأمور أخرى، وبعدها أدى الفريق الأبيض تدريباته بشكل طبيعي.