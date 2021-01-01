أخبار الزمالك اليوم | حقيقة تمرد ساسي، وكواليس صفقة "مهاجم التعاون"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

كارتيرون يطلب مهاجم التعاون، وشرط واحد للتخلي عنه

أفادت مصادر صحفية مصرية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك شدد على ضرورة التعاقد مع مهاجم كبير خلال الصيف القادم لتعويض رحيل مصطفى محمد.

وأضافت أن المدرب الفرنسي رشح الكاميروني لياندري تاوامبا مهاجم التعاون السعودي الذي عمل معه هذا الموسم قبل العودة لتدريب الزمالك.

موقع يلا كورة المصري نقل عن مصدر في إدارة التعاون رفضهم التام التخلي عن هداف الفريق، وأشار المصدر إلى أن شرط واحد قد يُقنع الإدارة بالتخلي عنه وهو تقديم عرض مالي ضخم.

حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

انتظم حازم إمام مدافع الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في الثالث من إبريل القادم.

اللاعب حصل على الضوء الأخضر للانخراط في المران بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الساق التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقد ركز المدرب باتريس كارتيرون خلال المران على التدريبات الفنية والبدنية وعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز الشديد لمحاولة الفوز في المباراة القادمة.

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