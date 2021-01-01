أخبار الزمالك اليوم | تطور إيجابي في قضية سبورتينج وشيكابالا، ونتيجة المسحة الطبية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الجمعة 5 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

فيفا يُوقف الإجراءات الانضباطية بحق الزمالك بشأن قضية شيكابالا

أوضح طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف الإجراءات الانضباطية بحق النادي والخاصة بقضية لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا، موضحًا أن فيفا رفض طلب سبورتينج لشبونة بتنفيذ تلك الإجراءات يوم 25 مارس الجاري.

وأوضح حشيش أن ذلك القرار جاء بعد تقديم الزمالك طعن ضد الحُكم الصادر من فيفا بتغريمه مبلغ 550 ألف دولار أمريكي لصالح النادي البرتغالي، مشيرًا إلى أن فيفا أجل النظر في الأمر حتى الفصل في القضية من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

طبيب الزمالك يُعلن نتيجة المسحة الطبية قبل مواجهة الترجي

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك نتائج المسحة الطبية التي خضع لها أفراد البعثة المتواجدون في تونس حاليًا استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الطبيب أن النتائج جاءت سلبية للجميع، مشيرًا إلى أن كل لاعبي الفريق جاهزون للقاء.

نتائج الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الترجي

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا على ارتداء الفريق المصري لزيه الرسمي الأول، والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما سيرتدي حارس مرماه اللون الأخضر.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته للقاء اليوم الجمعة على استاد رادس الذي سيحتضن المباراة يوم غدٍ السبت.

ما بين "الجرينتا" و"الأذية" شجار دائر في الدوريات العربية!

اللاعبون أصحاب الروح العالية يتأرجحون بين وصفهم بأصحاب الجرينتا واتهامهم بالاستفزاز وتعمد أذية المنافسين. أبرز هؤلاء هنا

لاعب أنقرة جودجو: مصطفى محمد كان سيكسر أنفي وأسناني

المدافع يُعلق على تصرف مهاجم الزمالك السابق. التفاصيل هنا