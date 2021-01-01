أخبار الزمالك اليوم | سبب فسخ عقد كارتيرون، واستقالة أسامة نبيه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الثلاثاء 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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تمهيدًا لانضمامه لجهاز كارتيرون .. استقالة أسامة نبيه من تدري زد

قدم أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد المصري رسميًا استقالته من منصبه، وذلك في أعقاب التعادل السلبي مع بورتو السويس اليوم الجمعة ضمن دوري الدرجة الثانية المصري.

ووافق مجلس إدارة زد على الاستقالة وأكد نيته التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق وتبية طموحاته.

وتأتي تلك الخطوة من جانب المدرب المصري تمهيدًا لانضمامه للجهاز الفني في الزمالك، والذي يقوده باتريس كارتيرون بعد عودته لتدريب الفريق عقب إقالة جايمي باتشيكو.

جنش يرفض الراحة في مران كارتيرون الأول

قاد باتريس كارتيرون تدريب الزمالك لأول مرة اليوم الجمعة بعد عودته لتدريب الفريق خلفًا للمقال جايمي باتشيكو وبعدما فسخ عقده بالتراضي مع التعاون السعودي.

وأجرى اللاعبون الذين لعبوا ضد سيراميكا كليوباترا أمس في الدوري المصري تدريبات استرجاعية وتأهيلية لتفادي الإرهاق، فيما أدى البقية تدريبات متنوعة بالكرة.

وتحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين قبل انطلاق المران وهنأهم بالفوز والعرض الجيد أمس وطلب منهم التركيز في الفترة القادمة لتخطي الصعوبات وأولها مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وقد رفض محمود عبد الرزاق جنش الراحة من التدريبات الجماعية وانضم إلى زملائه حراس المرمى وخاضوا جميعًا تدريبات متنوعة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

تقرير سعودي: راتب كارتيرون السبب خلف فسخ عقده

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الراتب الكبير لباتريس كارتيرون والمقدر بـ150 ألف دولار هو السبب المباشر خلف فسخ عقده بالتراضي مع التعاون يوم أمس الخميس.

كارتيرون فسخ عقده مع التعاون بالتراضي ودون دفع قيمة الشرط الجزائي، ومن ثم أعلن في القاهرة عن عودته لتدريب الزمالك.

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