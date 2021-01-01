أخبار الزمالك اليوم | خطاب رسمي لاتحاد الكرة وإعلان الثقة في الترجي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 8 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

الزمالك: نثق في الترجي .. ولن نلعب قمة الأهلي بحكام مصريين

كشف عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن موقف ناديه تجاه إقامة مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة حكام أجانب، متحدثًا عن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

أحمد مجاهد يؤكد: لقاء القمة بطاقم حكام مصري .. ولا نية للتأجيل

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الزمالك يخطر اتحاد الكرة برفض خوض القمة بدون حكام أجانب

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله بأنه قد أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، يعترض خلاله على قرار إقامة مباراة القمة أمام الأهلي بحكام مصريين. ( طالع التفاصيل )

لجنة الحكام: أجواء رمضان ستجعل الناس تتقبل الحكم المصري بقمة الأهلي والزمالك

يرى وجيه أحمد، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة المصري، أن أجواء شهر رمضان الكريم، ستؤثر على قرار نادي الزمالك، برفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي، تحت قيادة تحكيمية مصرية. ( طالع التفاصيل )

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟ ( طالع التفاصيل )