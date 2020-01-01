أخبار الزمالك اليوم | اقتراب الإعلان الرسمي عن المدرب وطارق يحيى مستعد لإفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ..

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تقارير .. الزمالك يتفق مع باتشيكو وعقبة تمنع الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الزمالك توصل لاتفاق مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق لتدريب الأبيض خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن بالفعل تم الاتفاق بين الزمالك وباتشيكو على توقيع عقد لمدة عام واحد، ولكن يتم الآن المفاوضات على عدد المساعدين حيث يرغب البرتغالي في استقدام 4 مساعدين والنادي يرغب في تخفيضهم إلى 2.

طارق يحيى: مستعد لقيادة الزمالك في بطولة إفريقيا

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، على استعداده لقيادة الزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية.

وقال يحيى في تصريحات إذاعية: "مستعد لأتحمل المسؤولية في دوري أبطال إفريقيا، حال تعثر الإدارة في الاتفاق مع مدير فني أجنبي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أتمتع بخبرات كبيرة في إفريقيا لعبت الكثير من المباريات في الكثير من البلاد وسافرت مرات عديدة، وكنت مساعدًا للبرازيلي كابرال عند تتويج الزمالك بالبطولة على حساب الرجاء المغربي عام 2002".

ماكليش : رفضت تدريب الأهلي والزمالك من قبل

أكد أليكس ماكليش المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي عن رفضه تدريب الأهلي والزمالك بعد تلقي وكيله مفاوضات بإمكانية تولي القيادة الفنية في أوقاتًا سابقة.

وقال ماكليش في تصريحات صحفية: "بقيت مع الزمالك فترة قصيرة، واستمتعت حقًا، ولكن النادي كان يسعى للحفاظ على القيم السوقية للاعبين".

الزمالك: الكشف عن المدير الفني الجديد مساءً

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، عن موعد تحديد المدير الفني الجديد للفريق، بعد الكثير من المفاوضات مع أكثر من مدرب خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الموقع الرسمي للزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيعلن عن المدير الفني الجديد في برنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي مساء اليوم.