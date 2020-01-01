أخبار الزمالك اليوم | إنذار أخير للرجاء المغربي ورسالة خالد بوطيب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ..

إنذار أخير من الزمالك للرجاء المغربي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ناديه أرسل إنذارًا أخيرًا إلى الرجاء المغربي، من أجل حسم مصير اللاعب المعار حميد أحداد خلال الفترة المقبلة.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "أرسلنا خطابًا ثالثًا لنادي الرجاء، نخطرهم فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، حال عدم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد الإعارة الخاص بحميد أحداد لاعب الزمالك".

وتابع: "خطاب الزمالك يعد إنذار أخير في ظل عدم قانونية مشاركته بعد 30 يونيو الماضي، وستنلجأ للخطوات القانونية حال عدم تفعيل بند الشراء أو إعادة اللاعب".

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معلقين قمة الأهلي والزمالك

حددت قناة "أون تايم سبورتس" الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز، معلقي مباراة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء غدٍ السبت.

واختارت إدارة القناة كلًا من مدحت شلبي وبلال علام للتعليق عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بينما يعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة على أون تايم سبورتس 2.

خالد بوطيب يوجه رسالة للزمالك قبل القمة

حرص المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق نادي الزمالك السابق، على دعم فريقه قبل مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بوطيب كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة جاءت كالآتي: "حظ موفق غدًا، سأكون أول المشجعين".

أبو جبل وساسي يستعدان للقمة بـ"تصفيف الشعر"

تواجد ثنائي نادي الزمالك، محمد أبو جبل وفرجاني ساسي، في صالون حلاقة قبل مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر له مساء غدٍ السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ونشر مصفف الشعر إبراهيم الصغير، فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" فيديو يظهر فيه فرجاني ساسي بعد قيامه بتصفيف شعره، حيث علق عليه قائلًا: "كل شيء على ما يرام".