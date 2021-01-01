أخبار الزمالك اليوم | ما تفوق به الأبيض على الجميع و"لا أعلم سبب توقف المفاوضات"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 6 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

مدافع الاتحاد السكندري: لا أعلم سبب توقف مفاوضات الزمالك

أكد محمود رزق؛ مدافع الاتحاد السكندري، أن الزمالك دخل في مفاوضات معه خلال يناير الماضي، لكن المفاوضات توقفت فجأة.

وقال رزق، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك قدم لي عرضًا في يناير، وتركت الأمر وقتها في يد مسؤولي النادي والجهاز الفني، لكن المفاوضات توقفت فجأة ولا أعلم السبب".

وأضاف: "باتشيكو هو من رشحني للانضمام للزمالك، لذلك ذهبت لتوديعه بعد رحيله عن الزمالك".

عاشور يلتزم بالعقوبة

أوضح الموقع الرسمي للزمالك أن إمام عاشور؛ لاعب وسط الفريق، شارك اليوم في تدريبات فريق الشباب بالنادي، تطبيقًا للعقوبة الموقعة عليه.

وكان كارتيرون؛ المدير الفني للفارس الأبيض، قد قرر إيقاف اللاعب وتدريبه مع الشباب، نظرًا لما بدر منه خلال مواجهة مولودية الجزائر، من اعتراض خلال عمليات الإحماء.

حفني ينتظم في التدريبات الجماعية

شارك أيمن حفني؛ لاعب الزمالك، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، الذي وضعه له الجهاز الطبي.

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