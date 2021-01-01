أخبار الزمالك اليوم | قرار صادم من المنتخب تجاه عاشور وإصابة محمود علاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 12 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

رسميًا .. الأهلي يشكو إمام عاشور وشباب الزمالك

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اليوم الإثنين، التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عاشور وزملائه من اللاعبين الشباب بنادي الزمالك، على إثر تصرفهم في مواجهة الفريقين بالأمس. ( طالع التفاصيل )

استبعاد إمام عاشور من الأولمبياد وإحالة الفيديو المسيء للجنة الانضباط

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري إحالة الفيديو المسيء للاعب الزمالك "إمام عاشور" إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مؤكدًا أن مثل تلك الحالات لا تخضع لرقابة لجنة المسابقات بل الانضباط. ( طالع التفاصيل )

راحة لـ7 لاعبين

قرر الجهاز الفني للزمالك منح سبعة لاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، خوفًا من تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات.

السباعي هو: طارق حامد، أشرف بنشرقي، فرجاني ساسي، محمود حمدي "الونش"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرحيم "جنش" وحازم إمام.

تصعيد ثنائي الشباب

قام الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، بتصعيد يوسف أسامة وحمدي علاء؛ ثنائي فريق الشباب بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وقرر الفرنسي منح عدد من اللاعبين الشباب بالنادي الفرصة، لاكتساب خبرات من الفريق الأول.

إصابة محمود علاء في المران

تعرض محمود علاء؛ مدافع الزمالك، للإصابة في مران اليوم الإثنين، بكدمة بسيطة، لم تمنعه من استكمال المران بصورة طبيعية.

إمام عاشور يشارك في التدريبات

شارك إمام عاشور؛ لاعب الزمالك، في المران الجماعي للفريق الأول اليوم، بعدما قرر الجهاز الفني رفع عقوبة الإيقاف عنه، إذ كان يتدرب خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بالنادي.

وجاء قرار إيقاف عاشور على إثر اعتراضه بصورة غير لائقة خلال مواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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