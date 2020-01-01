أخبار الزمالك اليوم | إصابة عواد بكورونا وكارتيرون يحسم موقف ثنائي الفريق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ..

الرجاء : الزمالك لم يطلب عودة حميد أحداد

صرح سعيد وهبي المتحدث باسم الرجاء البيضاوي المغربي بأن هدفهم هو بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مواجهة الزمالك، موضحًا أن الفريق المصري لم يطلب عودة حميد أحداد حتى الآن.

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وتحدث عن موقف اللاعب المعار من الزمالك وقال في تصريحات تلفزيونية :"حميد أحداد معار إلى الرجاء حتى نهاية الموسم الكروي، وحتى الآن لم يصلنا أي رسالة من الزمالك من أجل استعادة اللاعب حتى مساء اليوم."

رئيس الزمالك ينفي رحيل محمد عبدالغني إلى بيراميدز

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن كل ما يثار حول رحيل محمد عبدالغني مدافع الفريق لصفوف بيراميدز ليس له أي أساس من الصحة.

وكان تقارير إعلامية قد أشارت الى اقتراب اتمام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز من بينها محمد عبدالغني.

الزمالك يرفض بيع عمر السعيد لسموحة

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقال عمر السعيد مدافع الفريق الأول، إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي سموحة، ولكن رئيس الزمالك رفض وبشدة، بسبب تعنت فرج عامر رئيس النادي، في بيع حسام حسن مهاجم الفريق والمبالغة في سعره.

كشف موعد وصول المثلوثي وبابل

تقرر أن يصل الثنائي أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، والتونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي، يوم 3 يوليو المقبل، من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والحصول على القدم المالي، وتوقيع العقود بشكل رسمي مع نادي الزمالك، ومن المنتظر أن يوقع الثنائي على عقد مدته ثلاثة مواسم.

محمد عواد حارس الزمالك أعلن إصابته بكورونا

أعلن محمد عواد حارس الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال عواد عبر حسابه: "تحاليل كورونا إيجابي.. دعواتكم".

أبو ريدة يتحدث عن دعم "فيفا" .. وتأجيل اجتماع الخماسية مع البدري

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قرار فيفا بمساعدة الأندية يساعد في عودة النشاط الرياضي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة تقديم مساعدات للاتحادات الأهلية من أجل دعم عودة الأنشطة الرياضية حول العالم.( طالع التفاصيل )

الأكثر تتويجًا ولا وجود لـ "بطل القرن الحقيقي" .. ماذا لو لم يُقاطع الأهلي بطولات أفريقيا عام 94؟

اتخذ صالح سليم رئيس النادي الأهلي المصري قرارًا عام 1994 بالانسحاب من بطولات قارة أفريقيا احتجاجًا على العقوبات التي فرضها الكاف على النادي على خلفية أحداث مباراة السوبر القاري أمام الزمالك في يناير من نفس العام.

الأهلي واجه الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي في 16 يناير 1994 في جنوب أفريقيا، وقد خسر بطل كأس الكؤوس آنذاك أمام بطل الأندية أبطال الدوري بهدف دون رد أحرزه أيمن منصور في اللقاء الذي شهد طرد محمد يوسف مدافع الأحمر.( طالع التفاصيل )

كارتيرون يحسم موقف جمعة وعبدالغني من الرحيل

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقفه من رحيل عبدالله جمعة أو محمد عبدالغني.

ورفض كارتيرون فكرة التفريط في اللاعبين بأي شكل من الأشكال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.