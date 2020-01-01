أخبار الزمالك اليوم | إشادة بمصطفى محمد وشكوى من الأهلي
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ..
محمد حلمي : طلبت ضم عبدالله السعيد للزمالك في 2008
أكد المدير الفني السابق لنادي الزمالك محمد حلمي أنه طلب التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، من إدارة القلعة البيضاء في عام 2008، ولكن الإدارة لم تهتم برأيه.
وقال حلمي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ذهبت لممدوح عباس رئيس الزمالك في عام 2008، وقلت له إنه يجب تجديد الفرقة، وطلبت التعاقد مع السعيد ولكنهم رفضوا".
خالد الغندور : تصريحات فيكن جيزميجيان في الكواليس كانت مختلفة
صرح خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم عبر فضائية الزمالك بأن ما قاله فيكن جيزميجيان المسؤول السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مختلف تمامًا عما تحدث به في الكواليس.
وقال الغندور عبر فضائية الزمالك: "ما قاله دكتور فيكن على الهواء كان احترامًا للعشرة والعلاقة الطويلة مع الاستاذ مصطفى مراد فهمي وبعض الأشخاص داخل الاتحاد الإفريقي."
مدرب أحمال الزمالك السابق : أيمن حفني قادر على اللعب في برشلونة ولكن
قال مارسيو سامبايو مخطط الأحمال السابق بنادي الزمالك، أن أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق وقت كان متواجداً مع الفريق يمتلك مستويات فنية وإمكانيات تؤهله للعب في برشلونة، لكنه يعاني كثيراً على المستوى البدني.
الزمالك يواصل البحث عن ظهير أيمن
يسعى نادي الزمالك لتعزيز الجبهة اليمنى له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض هروب حمدي النقاز خلال الفترة الماضية، ولا يتبقى في هذا المركز سوى حازم إمام.
ودخل الزمالك في مفاوضات مع 4 لاعبين في هذا المركز، فضلاً عن السعي لتجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية ضد قناة الزمالك ورئيس النادي مرتض منصور إلى المجلس الأعلى للإعلام.
قناة القلعة البيضاء كانت قد تجاوزت في حق القلعة الحمراء ورئيسها خلال الفترة الماضية، على إثر أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، وأزمة الأحمر مع الوزير السعودي تركي آل الشيخ، وقائد الشياطين الحمر حسام عاشور.( طالع التفاصيل )
"فرانس فوتبول" عن مصطفى محمد: يستطيع اللعب في أوروبا
سلطت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، على بعض المواهب الصاعدة في القارة الإفريقية في عالم كرة القدم.
وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا الماضية، التي أقيمت في مصر، كانت كنزًا من المواهب الصاعدة في كرة القدم الإفريقية.( طالع التفاصيل )
أسطورة مصرية | حسام حسن.. صاحب الفضل على مجدي عبدالغني وقاد هجوم العين
لا يجب أن تمر مرور الكرام عندما يتم ذكر اسم "حسام حسن"، وحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية بل الإفريقية على مر التاريخ لما قدمه خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات التي لن تمحى مهما حدث.
حسام حسن يعد نموذجًا مثاليًا للمهاجم الصريح خلال السنوات الماضية الذي يبحث عنه المدير الفني لمنتخب مصر بسبب ندرته وحيرتهم في إيجاد المهاجم الذي يقود هجوم الفراعنة.( طالع التفاصيل )