أخبار الزمالك اليوم | وجدي كشريدة يكشف حقيقة العروض والكأس لا يُمانع العمل بالنادي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 20 يونيو 2020 ..

أحمد عيد عبدالملك يُرشح أمير عزمي للعمل مع كارتيرون

رشح أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك الأسبق، أمير عزمي مجاهد لتولي منصب المدرب العام خلفًا لسامي الشيشيني.

المزيد من الفرق

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر، "بعد رحيل كابتن سامى الشيشينى بشكره جداً على دوره المهم وسط الفرقة الفترة اللي فاتت ووجهة نظري أن عودة أمير عزمي للجهاز إضافة طبعاً ومن معرفتي السابقة لكارتيرون أنه بيحب الوجوه الشابة وأمير زملكاوي درجة تالته وكان ليه دور مهم مع الفرقة وقريب جدًا من اللعيبة وروحه عالية، غير فنياته".

وجدي كشريدة ينفي عروض الأهلي والزمالك

تحدث وجدي كشريدة، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة العروض المقدمة له من ناديي الأهلي والزمالك، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال "كشريدة" في تصريحاته لصحيفة "اليوم" التونسية: "لم أتلق عروضًا من الأهلي والزمالك، وكل ما يشاع في الإعلام خلال المرحلة الماضية عن وجود عروض من الأهلي أو الزمالك لا أساس له من الصحة".

أحمد مرتضى منصور : الحكومة لم تطلب استكمال الدوري

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز، إنما أقرت باستئناف النشاط الرياضي فقط، واستكمال البطولات سيكون بيد اتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "يوجد خلط في الوقت الحالي في الإعلام، لأن الدولة أعادت النشاط الرياضي، وليس الدوري، وعودة الدوري مسؤولية اتحاد الكرة، أما الدولة هي المسؤولة عن قرار عودة النشاط."

أحمد الكأس لا يُمانع العمل في الزمالك

أكد أحمد الكأس لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، أنه لا يمانع في العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأبيض كرجل ثان.

وقال "الكأس" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا أمانع في العمل كمدرب ثان في الجهاز الفني لفريق الزمالك أو المنتخب المصري، ولكن بشرط أن يكون المدير الفني أجنبيًا وليس مصريًا".