أخبار الزمالك اليوم | آري بابل يوقع 3 سنوات وتصريحات نارية من مرتضى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ..

رئيس الزمالك يرفض تتويج الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن رفضه بند تتويج الأهلي بلقب الدوري، مؤكدًا أن ما تردد عن موافقته لحصول القلعة الحمراء على لقب المسابقة المحلية غير صحيح.

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وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الجمعة :"في اجتماع اتحاد الكرة رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري في حال إنهاء الموسم".

الزمالك ينجح في إتمام صفقتين من العيار الثقيل

أعلن رئيس نادي الزمالك إتمام النادي الأبيض صفقتين من العيار الثقيل، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك، أتممنا صفقتين من العيار الثقيل والعقود تم توقيعها بشكل رسمي، دون إفصاح عن الأسماء في الوقت الحالي".

بيسيرو يعترف بمفاوضات الزمالك

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن قراره بالرحيل عن الفريق للانتقال لتدريب نادي بورتو البرتغالي، كان خطأ.

وكشف البرتغالي عن مفاوضات مع نادي الزمالك بعد رحيله عن النادي الأهلي ولكن المفاوضات لم تكتمل.

الاتحاد الإفريقي ينتظر الدوري المصري والمغربي

كشفت تقارير مُقربة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة المسابقات بالكاف تنتظر تحديد مصير الدوري المصري والمغربي من أجل حسم الموعد النهائي لبطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكدت التقارير أنه في حال عاد الدوري المصري والمغربي في شهر أغسطس فسيكون المقترح الثاني وهو إقامة مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر.

مرتضى منصور: الزمالك لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، على أنه رفض بند تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز ، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على استمارة حصول القلعة الحمراء على اللقب حال إنهاء الموسم.( طالع التفاصيل )

يكره اللعب برأسه وبكى بسبب حازم إمام .. أشياء لا تعرفها عن شيكابالا

لا يختلف أحد على الموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، خاصة وأنه لاعب مميز لا مثيل له في الملاعب المصرية.( طالع التفاصيل )

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يمتلك ناديي الأهلي والزمالك شعبية كبيرة جدًا على الصعيدين المحلي والعربي، حيث يُعد كلاهما الأكثر شهرة وتاريخًا بالبطولات والألقاب.( طالع التفاصيل )

آري بابل يوقع للزمالك 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، عن توقيع آري بابل للزمالك على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات مقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الجمعة، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة بعد فتح حركة الطيران مباشرة.