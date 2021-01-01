أخبار الزمالك اليوم | حقيقة إلغاء اللائحة .. وطريق كأس مصر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 24 فبراير 2021.

مصطفى محمد .. أنقذه الزمالك من الفشل عن غير قصد

"لن تنجح، غدًا ستعود وتبكي على بوابة النادي ولن نوافق على رجوعك مرة أخرى، تظن أنك قادر على فعل أي شيء خارج الزمالك؟، الزمالك هو من صنعك، وأنت دونه لا شيء"، عبارات كان يقرأها مصطفى محمد طوال يناير الماضي، وربما كانت هناك عبارات أكثر حدة مما ذُكرت، لكن لا يسعنا ذكرها هنا، لكن كيف الحال الآن؟

بالطبع من المبكر كثيرًا الحديث عن نجاح التجربة من عدمها، لكن من الواضح أيضًا أن آمال من رددوا العبارات السابقة لن تتحقق، فلن تكون التجربة سيئة إلى هذه الدرجة. " اقرأ التفاصيل "

أشيمبونج: الزمالك يتعامل مع الناس مثل الحيوانات .. وتعرضت للخداع

أكد الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه تعرض للخداع من جانب مسؤولي القلعة البيضاء، متحدثًا عن علاقته بنادر السيد وكيله السابق.

وقال اللاعب الغاني خلال تصريحات للإذاعة البريطانية "BBC": "كنت سعيدًا بتجربتي مع نادي الزمالك، ولكنهم لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات نحن بشر وجئنا إلى هنا من أجل العمل". " اقرأ التفاصيل "

الزمالك ينفي حكم إلغاء اللائحة

نفت لجنة إدارة الزمالك، تلقيها أي أحكام تفيد بإلغاء لائحة النادي الداخلية بالقلعة البيضاء، وذلك عبر بيان رسمي جاء نصه كالآتي:

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتي يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي، وعرض مدي وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن علي هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.

وفي هذا المقام نود الإشارة إلى ان لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الاوليمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام 2019.

كما تود اللجنة أن تشير إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية، وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك والعمل علي تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.. والله ولي التوفيق".

طريق الزمالك .. أسوان يصعد لمواجهة الجونة بكأس مصر

نجح فريق نادي أسوان في تحقيق الفوز على نظيره سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر.

أسوان سيواجه الجونة الذي صعد إلى دور الـ16 على حساب كيما أسوان، حيث سيلعب الفائز من تلك المواجهة، أمام الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود.