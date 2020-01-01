أخبار الزمالك اليوم | إلغاء الودية أمام الجيش، وقلق من "كورونا" كوفي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ..

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مسحة طبية جديدة للاعبي الزمالك

يترقب لاعبو الزمالك نتائج المسحة الطبية التي خضعوا لها يوم أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن إصابة زميله محمد كوفي بفيروس كورونا.

وقال أحمد زاهر الإداري في الفريق لقناة النادي مساء أمس "هناك قلق بين اللاعبين بعدما اختلطوا جميعًا وصافحوا محمد كوفي خلال مباراة سموحة الودية، خضع الجميع لمسحة طبية وننتظر نتيجتها يوم الأربعاء".

إلغاء المباراة الودية بين الزمالك وطلائع الجيش

أكد أحمد زاهر الإداري في نادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم أمام طلائع الجيش، ذلك بعد إعلان إصابة عمرو جمال مهاجم الجيش بفيروس كورونا.

وأكد زاهر أن الجيش طلب إلغاء المباراة تخوفًا من مخالطة عمرو جمال لزملائه من اللاعبين وحرصًا على صحة لاعبي الزمالك.

إصابة بفيروس كورونا في الرجاء المغربي

كشفت مصادر صحفية مغربية عن إصابة إحدى الموظفات الإداريات في نادي الرجاء بفيروس كورونا الجديد، لتكن تلك أول حالة إصابة في النادي المغربي.

وتم عزل الحالة فورًا وسيتم قريبًا إجراء فحوصات جديدة لها بجانب إخضاع جميع المخالطين لها لفحوصات خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أن الرجاء هو منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يُغرم لاعب بيراميدز لصالح الزمالك ويُوقفه حتى السداد

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن شكوى الزمالك ضد لاعبه السابق وحارس مرمى بيراميدز الحالي أحمد الشناوي. التفاصيل هنا

قلق بالدوري المصري .. ظهور 21 مصابًا بفيروس كورونا وتوتر بالزمالك