أخبار الزمالك اليوم | "تعاملنا مع الصفقات مختلف" وموعد مواجهة المولودية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 فبراير 2021.

الزمالك: نحن نختلف عن باقي الأندية بالتعامل مع اللاعبين الجدد

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، سيستطيع الاستفادة من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، بداية من مباراة الاتحاد السكندري. ( طالع التفاصيل )

الزمالك يتلقى خطابًا من الكاف بموعد لقاء مولودية الجزائر وطاقم الحكام

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره خلاله بموعد مباراته أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

الجنايني: حكمت اتحاد الكرة بشكل مؤسسي .. ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري، على أن الاتحاد تمت إدارته من جانب اللجنة بشكل مؤسسي، بمشاركة جميع مسؤوليه، دون تدخل من أحد آخر لتغيير القرارات. ( طالع التفاصيل )