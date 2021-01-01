أخبار الزمالك اليوم | مناشدة حفني ولاعب الفريق السابق: فكرت في الانتحار بسبب الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 27 يناير 2021.

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أيمن حفني: أريد الاعتزال في الزمالك .. مستعد للانضمام بدون مقابل أو مران

أصدر أيمن حفني لاعب نادي الزمالك السابق، بيانًا رسميًا، يتمنى فيه العودة إلى القلعة البيضاء مرة أخرى والاعتزال داخل جدرانها كونه محب للفارس الأبيض. ( طالع التفاصيل )

الزمالك: عرض تركي لمصطفى محمد

أكد هشام إبراهيم؛ نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، أن مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، يمتلك عرضًا تركيًا خلال الفترة الحالية، مشددًا على توقف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وقال إبراهيم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "هناك عرض تركي لمصطفى، تلقاه خلال فترة مفاوضاتنا مع سانت إيتيان، لكننا أوقفنا المفاوضات مع الأخير، رغم اعتذار مسؤوليه أكثر من مرة، لكن كرامة الزمالك فوق كل شيء".

عنتر: فكرت في الانتحار بسبب الزمالك ومرحب بعرض الأهلي

أكد محمد عنتر؛ لاعب الزمالك السابق والمصري البورسعيدي الحالي، أنه فكر في الانتحار بسبب استبعاده غير المبرر من المباريات خلال فترة تواجده بالأبيض.

وقال عنتر، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت أتدرب بقوة في التدريبات، ثم بعدها أتفاجأ باستبعادي من المباريات دون سبب، أصبحت تائهًا وفكرت في الانتحار، وبعدها قررت الرحيل".

وأضاف: "إذا جاءني عرض من الأهلي، لمَ لا؟، فهو فريق كبير ولا يمكن لأحد أن يرفضه".

حفني في الزمالك لحسم مصيره

وصل أيمن حفني؛ لاعب الزمالك السابق، منذ قليل إلى مقر النادي للاجتماع مع اللجنة المكلفة بإدارة الأبيض، لحسم مصيره بعدما طلب العودة للفريق ولو بدون مقابل.

وناشد قدامى الفارس الأبيض والجمهور مسؤولي النادي للموافقة على عودة حفني للفريق، تقديرًا لما قدمه خلال السنوات الماضية، فقد كان له بصمة في حصد لقب الدوري 2014-2015.