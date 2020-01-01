أخبار الزمالك اليوم | ساسي يُغادر المران، والاتفاق مع أوباما حول بنود العقد الجديد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 ديسمبر 2020.

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ساسي يُغادر المران، والزمالك يكشف السبب

فاجأ فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الجميع وغادر المران الجماعي اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة سموحة يوم 28 ديسمبر الجاري.

وفيما تحدثت بعض المصادر عن أن هذا التصرف من جانب اللاعب التونسي جاء اعتراضًا منه على عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، أوضح الموقع الرسمي للزمالك أن خروج ساسي كان بسبب الإصابة.

مضيفًا أن اللاعب تعرض لكدمة خلال التدريب وقد فضل الطبيب محمد أسامة خروجه وعدم إكماله المران.

الزمالك يعلن التوصل لاتفاق مع أوباما حول تجديد عقده

أعلن الزمالك نجاح مسؤوليه في التوصل لاتفاق مع صانع ألعاب الفريق يوسف إبراهيم أوباما حول كافة بنود عقده الجديدة، سواء المدة أو الراتب، مشيرًا إلى أن توقيع العقود سيحدث خلال اليومين القادمين.

حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية قال للموقع الرسمي "ملف التجديد ليوسف أوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعته ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأضاف "ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين واللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك خاصة وأنه أحد قادة الفريق، توقيع العقد سيحدث خلال يومين ليُغلق هذا الملف نهائيًا".

حسين السيد يستبعد توقيع ساسي لأي نادٍ جديد في يناير

استبعد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك توقيع لاعب الوسط فرجاني ساسي لأي فريق جديد في يناير القادم استغلالًا لدخوله الفترة الحرة في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد السيد أن الزمالك بصدد الانتهاء من قضية مستحقات اللاعب في الفترة القادمة تمهيدًا لحسم ملف تجديد عقده بعدما أكد ساسي أنه يود البقاء بالقميص الأبيض.

وأضاف " فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء، لا أعتقد أنه سيُوقع لنادٍ آخر في يناير لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن النادي".

الزمالك: سنقوم بتجميع مبلغ تجديد فرجاني ساسي بعد أسبوع