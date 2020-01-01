أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد يُشارك في المران، والنادي يُحدد سعره

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 ديسمبر 2020.

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الزمالك يُحدد سعر مصطفى محمد

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك أنهم يريدون الحصول على 5 ملايين دولار على الأقل لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى أن رغبتهم هي الانتظار حتى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية للحصول على 10 ملايين دولار، خاصة أن النادي في حاجة لتلك الأموال على حد قوله.

وأكد سالم وصول عروض للمهاجم صاحب الـ23 عامًا من فرنسا وتركيا والبرتغال.

مصطفى محمد يُشارك في مران الزمالك

أكد الموقع الرسمي للزمالك مشاركة مصطفى محمد في مران الفريق اليوم السبت، بعدما كان قد غاب عن التدريبات أمس الجمعة.

وأوضح النادي أن اللاعب شارك في جزء من التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها استكمل باقي التدريبات في صالة الألعاب الرياضية بالنادي، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني.

وعقد مصطفى محمد جلسة مع أيمن يونس بعد المران للحديث عن آخر مستجدات ملف احترافه في أوروبا.

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معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك دخول اللاعبين في معسكر مغلق غدًا الأحد في أحد الفنادق القريبة من استاد الجيش في برج العرب، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة.