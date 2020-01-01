أخبار الزمالك اليوم | حديث إمام عن صدمته بسبب قاضية أفشة وموقف مباراة القمة أمام الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 23 ديسمبر 2020.

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فيديو | حازم إمام: قاضية أفشة والدقيقة 85 أكدا لي أن الزمالك لن يعود للمباراة

كشف حازم إمام؛ قائد الزمالك، كواليس خسارة فريقه للقب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الغريم التقليدي الأهلي ضاعفت من أحزان الزمالكاوية على اللقب. ( طالع التفاصيل )

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

أثبتت الفحص الطبي الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على لاعبي الزمالك أمس الإثنين، إصابة ثنائي الفريق طارق حامد؛ لاعب الوسط، ومحمود علاء؛ المدافع، بفيروس كورونا (كوفيد 19). ( طالع التفاصيل )

الزمالك عن تجديد عقود لاعبيه: مسألة وقت

أكد عصام سالم؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق يعد مسألة وقت فقط لا غير.

وقال سالم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تجديد العقود مسألة وقت فقط، وسننهي كل شيء قبل عام 2021، أطمئن جمهور الزمالك ببقاء فرجاني ساسي، فالتجديد له قريب، نريد التجديد له لمدة موسمين، أما مصطفى محمد فأخطرناه برغبتنا في بقائه، وهو يعلم تمامًا أننا نهدف لمصلحته، سندرس احترافية بعد أولمبياد طوكيو وهو وافق على ذلك".

وأضاف: "أما بالنسبة لأشرف بنشرقي فقد حصل على كافة مستحقاته المتأخرة، كانت كثيرة، انهيناها كلها، ولا يزال عقده مستمر معنا لمدة موسمين مقبلين".

اللجنة الثلاثية: لا نية لتأجيل القمة

أكد أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في 28 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لا نية للتأجيل، اللائحة تنص على إقامة المباراة حتى مع إصابات كورونا الحالية".

وأضاف: "التأجيل سيتم في حالة واحدة فقط ألا وهي رفض الأمن لإقامة المباراة في الموعد المحدد، وهذا لم يحدث".