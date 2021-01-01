أخبار الزمالك اليوم | مدة غياب صادمة لعبد الشافي، والترجي يتصدر مجموعة الأبطال

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 13 فبراير 2021.

الزمالك يتمسك بتأجيل مباراة الحرس في الكأس

أبدى مسؤولو الزمالك تمسكهم الشديد بتأجيل مباراة دور الـ32 في كأس مصر أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري وقبل 3 أيام فقط من مواجهة تينجويت في السغنال ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك كان قد خاطب اتحاد الكرة مطالبًا بتأجيل اللقاء لكن الأخير رفض، ومازالت إدارة النادي تنتظر تغييرًا في موقف المسؤولين في الجبلاية.

الترجي يتصدر مجموعة "الزمالك" في دوري الأبطال

تصدر الترجي التونسي مجموعته في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم معه الزمالك، وذلك بفضل انتصاره في تونس على تينجويت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد بعدما كان متأخرًا بهدف.

الترجي حصد أول 3 نقاط له في المجموعة ليتصدر على حساب الزمالك ومولودية الجزائر ولكل منهما نقطة واحدة.

صدمة .. الزمالك يكشف مدة غياب عبد الشافي

أكدت مصادر صحفية أن محمد عبد الشافي مدافع الزمالك تعرض لقطع في غضروف الركبة سيُبعده عن الملاعب لـ6 أسابيع قادمة.

المدافع المصري غائب عن فريقه منذ تعرض لكسر في الترقوة خلال مواجهة الأهلي في الدوري المصري الموسم الماضي، وقد تعافي وانخرط في التدريبات الجماعية إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في المران الأخير.

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