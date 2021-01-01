أخبار الزمالك اليوم | إنبي يشكو الظلم التحكيمي .. وتعافي ثلاثي من كورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 يناير 2021.

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وكيل الونش: عرض الأهلي السعودي كبير وننتظر رد الزمالك

كشف عمر البناِ، وكيل أعمال محمود حمدي "الونش"، مدافع فريق نادي الزمالك، عن تلقي الأخير عرضًا خلال الأيام الماضية، من نادي الأهلي السعودي، يطلب استعارته حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

الونش تلقى عرضًا من الأهلي السعودي، من أجل استعارته، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال الموسم الماضي. " اقرأ التفاصيل "

مفاجأة .. حسام عاشور كان قريبًا من الزمالك

أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، على أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، كان قريبًا من الانتقال إلى الزمالك، قبل انضمامه إلى الاتحاد.

مرعي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق كان يرغب في التعاقد مع حسام عاشور، ولكن أمير مرتضى رفض حرصًا على الهدوء داخل غرفة خلع الملابس، وأيضًا اللاعب كان متخوفًا من الخطوة بسبب تاريخه مع الأهلي، وحتى لا يخسر الجماهير".

الزمالك يعلن عن تعافي 3 لاعبين من فيروس كورونا

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الثانية التي أجراها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض بجانب ثنائي الشباب.

أسامة أشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجراها الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودتهما من منتخب الشباب، جاءت سلبية.

إنبي: سنتقدم بشكوى ضد الظلم التحكيمي أمام الزمالك

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، على أن ناديه سيتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة المصري، بسبب ما وصفه بالظلم التحكيمي أمام الزمالك، في المباراة التي خسرها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف واحد.

عبد الناصر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إنبي تعرض لظلم كبير في عدم احتساب ركلة جزاء له أمام الزمالك، وكان المفترض أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو لكي نحصل على حقنا، سنلجأ لشكوى لجنة الحكام لدى اللجنة الثلاثية لمحاسبة الحكام".