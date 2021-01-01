أخبار الزمالك اليوم | تطورات حالة محمد عبدالغني .. وجدل جنش وأبو جبل

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 فبراير 2021.

تدريبات تأهيلية لمحمد عبدالغني بعد إصابته الكبيرة

خاض محمد عبدالغني مدافع فريق الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم في مقر النادي، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء غزل المحلة أمس الثلاثاء.

عبدالغني تعرض للإصابة بـ3 جروح قطعية أسفل الوجه تسببت في عدم استكماله للمباراة ومشاركة محمود الونش بدلًا منه.

وخضع عبدالغني لاختبار طبي قبل مران اليوم، للاطمئنان على موضع الإصابة حيث وصلت عدد الغرز إلى 12 غرزة.

جنش لم يكذب .. الشناوي حارس مصر الأول

"محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، وسأكون كذابًا إذا قلت شيء غير ذلك، محمد أبو جبل يسير بشكل جيد وعلاقتي به داخل الملعب"، هكذا أطلق محمود جنش حارس مرمى الزمالك تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر"، وأثار جماهير الفارس الأبيض ضده بسبب تصريحاته ضد زميله.

هجوم على خروج اللاعب في منصة إعلامية في وقت هام جدًا للغاية من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وزادت الأزمة حول التصريحات عقب هزيمة الفريق أمام غزل المحلة ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف على ملعب "غزل المحلة". (طالع التفاصيل)

ظهور الجزيري وحمدي في مران الزمالك

ظهر الثنائي الجديد سيف الدين الجزيري ومروان حمدي لاعبا الزمالك في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد الانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لانطلاقة الموسم الكروي 2020-21 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 12 ديسمبر، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة بعدما فقدها في آخر خمس نسخ لصالح الغريم التقليدي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سيئة للغاية للزمالك ، إذ خرج دون أن يحصد أي بطولة بخسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المارد الأحمر، ثم الخروج من بطولته المفضلة كأس مصر من نصف النهائي على يد طلائع الجيش. (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد: ما فعله فاتح تريم معي لا يصدق

أكد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي الجديد، أنه متعطش لتحقيق البطولات مع فريقه، مشيدًا بدور فاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، معه.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90. " اقرأ التفاصيل "

مدرب جلطة سراي عن مصطفى محمد: أثبت أنه سيكون مفيدًا لنا كثيرًا

أشاد فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي التركي، بالمصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه سيفيد فريقه كثيرًا، وفقًا لما قدمه خلال مواجهة باشاك شهير.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90. " اقرأ التفاصيل "

المقاصة يكشف قيمة ما حصل عليه من الزمالك

كشف سيد متولي، مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، عن المبلغ المالي الذي حصل عليه ناديه، نظير بيع مهاجمه مروان حمدي إلى صفوف الفريق الأبيض.

متولي قال خلال تصريحات إذاعية: "الزمالك لم يكن الفريق الوحيد الذي تقدم بعرض للتعاقد مع حمدي، لأنه كان قد تلقى عرضًا سعوديًا، وحصلنا على 11 مليون جنيه من القلعة البيضاء، ووضعنا بندًا في العقد، يقتضي بحصول المقاصة على نسبة 15% في حالة إعارته أو بيعه.

فيليكس: لم أكن سعيدًا مع الزمالك

أكد الغاني أحمد فيليكس، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، على أنه لم يكن سعيدًا داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في الانتقال إلى قطر، ولكنه فضل ارتداء القميص الأبيض.

فيليكس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أريد الانتقال لقطر، ولكن تلقيت عرضًا من الزمالك، وأنا أحب الجمهور المصري، ولم أمتلك الفرصة والوقت من أجل إثبات وجودي، في الحقيقة لم أكن سعيدًا مع الزمالك خلال الفترة الحالية".