أخبار الزمالك اليوم | التشكيل المتوقع وحكام مباراة إنبي، ووفاة والدة حازم إمام

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 يناير 2021.

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وفاة والدة حازم إمام وخروجه من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلنت قناة الزمالك الرسمية وفاة والدة "حازم إمام" مساء أمس السبت وخروجه من معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي مساء اليوم في الدوري المصري.

حازم إمام كان ضمن قائمة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، لكنه بات الآن خارج حسابات المدرب جايمي باتشيكو.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الاعتماد على حميد أحداد ليقود هجوم الزمالك مساء اليوم أمام إنبي، وذلك تعويضًا لغياب مصطفى محمد.

وسيلعب الفريق الأبيض بتشكيل مُكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح في الدفاع.

وسيتواجد الثنائي طارق حامد وإمام عاشور في الوسط الدفاعي، وأمامهم في الوسط الهجومي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد "زيزو"، وأخيرًا حميد أحداد في الهجوم.

اتحاد الكرة يُعدل مواعيد مباريات الدوري التي تتعارض مع مونديال اليد

أعلن اتحاد كرة القدم المصري أنه بصدد تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري التي تتعارض مع مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد الذي سيُقام في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه خاطب اللجنة المنظمة لمونديال اليد لمعرفة مواعيد المباريات والأحداث المصاحبة لها ليُعدل مباريات الدوري، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التي يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي.

الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك أمام إنبي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الزمالك وإنبي على ملعب بتروسبورت في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت.

وسيُساعده كلًا من يوسف البساطي وأحمد توفيق، فيما سيتواجد محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا.

تقنية الفيديو سيكون مسؤولًا عنها الحكم صبحي العمراوي، وسيُساعده أحمد عبد الله.