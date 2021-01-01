أخبار الزمالك اليوم | حقيقة تمرد فرجاني ساسي .. وجنش: أبو جبل ليس حارس مصر الأول

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 فبراير 2021.

جنش: الشناوي حارس مرمى مصر الأول، وهذا ما قلته لأفشة بعد الهدف

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أنه فضل البقاء مع الفريق وتجديد عقده رغم تلقيه عدة عروض من أندية مصرية، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين زميله محمد أبو جبل هي داخل الملعب فقط. ( طالع التفاصيل )

الزمالك: ساسي لم يتمرد ولم نعاقبه

أكد إبراهيم عبد الله؛ عضو اللجنة التنفيذية للزمالك، أنه لا صحة لما يتردد حول التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، مشددًا على عدم تمرده.

وقال عبد الله، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "فرجاني لم يتمرد، كل ما يقال عنه غير صحيح بالمرة، كل ما قيل كلام وكلاء لم يحدث على أرض الواقع، واللاعب لم يشترط على النادي، ونحن لم نصدر أي عقوبة ضده".

الجزيري حزين على عدم المشاركة في دوري الأبطال

أعرب سيف الدين الجزيري؛ مهاجم الزمالك الجديد، عن حزنه عن عدم المشاركة مع الأبيض في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لمشاركته مع المقاولون العرب؛ فريقه السابق، في الكونفدرالية.

وقال الجزيري، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "الزمالك أحد أكبر أندية القارة، وأي لاعب يتمنى الانضمام له، لكنني حزين على عدم القدرة على المشاركة معه في دوري الأبطال إلا أن مسؤوليه وعدونني بالبحث عن حل لقيدي بالقائمة، معتمدين على احتمالية تغيير الاتحاد القاري للوائح نظرًا لجائحة كورونا".

نادٍ مصري أراد ضم مصطفى محمد

أكد أحمد يحيى؛ وكيل مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك المعار حديثًا إلى جلطة سراي التركي، أن اللاعب تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية بيناير الماضي، لكنه فضل الاحتراف الخارجي.

وقال الوكيل، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "نادٍ مصري أراد ضم مصطفى قبل الرحيل، لكن المفاوضات لم تكن رسمية، واللاعب كان يريد الاحتراف الأوروبي بشدة، لذلك إذا كانت رسمية فلن تكتمل أيضًا".