أخبار الزمالك اليوم | استبعاد ساسي ومصطفى محمد من الحسابات وقيمة الرواتب السنوية للاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 يناير 2021.

المزيد من الفرق

الزمالك: ساسي ومصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو، وحسمنا موقفنا من رحيل الونش

أغلق نادي الزمالك تمامًا ملف رحيل مدافعه محمود حمدي "الونش" الذي تلقى عرضًا رسميًا من الأهلي السعودي، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم النادي "عصام سالم" رفض العرض. ( طالع التفاصيل )

الزمالك يكشف قيمة رواتب لاعبيه السنوية، وتطورات موقف ساسي ومصطفى محمد

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حتى موعد الانتخابات القادمة أنه لا نية لديهم لتعديل عقد أي لاعب في الفريق، كون هذا الأمر مخالف للقانون واللوائح. ( طالع التفاصيل )

حالة روقا بعد الإصابة بكورونا

أكد محمد أسامة؛ طبيب الزمالك، أن حالة محمد أشرف "روقا"؛ لاعب الفريق، مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الطبيب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه إن اللاعب يخضع حاليًا للعزل المنزل، مؤكدًا أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة.

محمود علاء ينتظم في المران

انتظم محمود علاء؛ مدافع الزمالك، في مران الفريق اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وخاض اللاعب تدريبات إضافية بعد انتهاء المران رفقة زميله مصطفى محمد، خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.

صورة | حُمى "القاضية ممكن" مستمرة .. "سناكس قفشة" يغزو مصر

مازالت حُمى "القاضية ممكن" تنتشر بقوة في مصر، وقد أصبحت شعارًا يُعبر عن هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الذي حسم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في نوفمبر الماضي. ( طالع التفاصيل )