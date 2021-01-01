أخبار الزمالك اليوم | تفاصيل عقد مصطفى محمد .. ومحطة كاسونجو الجديدة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 1 فبراير 2021.

400 ألف في 6 أشهر .. تفاصيل عقد مصطفى محمد مع جلطة سراي

كشف نادي جلطة سراي التركي عن تفاصيل عقد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، مع النادي، وما كلفته الصفقة خزينة الأحمر والأصفر.

النادي التركي نجح في الظفر بخدمات المهاجم صاحب الـ23 عامًا على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف، تنتهي في يوليو 2022. ( طالع التفاصيل )

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود الونش - محمد عبدالسلام - ياسين مرعي - حازم إمام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور - إسلام جابر - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

الهجوم: أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

كاسونجو ينضم لنادٍ تركي

تعاقد نادي بولو سبور التركي، مع الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر.

ويتواجد بولو سبور في الدوري التركي للدرجة الثانية، حيث رحل كاسونجو مؤخرًا عن الزمالك بعد خروجه من حسابات جايمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض.

الحنفي حكمًا للقاء الزمالك وغزل المحلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم لقاء الزمالك مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

محمد الحنفي سيدير لقاء الزمالك وغزل المحلة غدًا الثلاثاء على ملعب غزل المحلة، وسيعاونه كلًا من هاني عبدالفتاح وعدي عيد وأحمد إبراهيم حكمًا رابعًا.

وسيتولى محمد عباس قابيل تقنية الفيديو ويعاونه سعيد حمزة.

الزمالك يُقيد 5 لاعبين في قائمته الأفريقية

أفادت مصادر صحفية مصرية أن نادي الزمالك أضاف 5 أسماء جديدة إلى قائمته الأفريقية لموسم 2020-2021.

وأوضحت المصادر أن وصيف دوري أبطال أفريقيا سجل الوافدين الجديدين، أيمن حفني ومروان حمدي، بجانب لاعب الوسط الشاب حسين فيصل وحارسي المرمى أحمد نادر السيد وسيد عطية.

ولم يستطع النادي قيد مهاجمه الجديد سيف الدين الجزيري كونه شارك مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لشيكابالا والمثلوثي

قال الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أن حالة محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي الصحية لا تدعو للقلق.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة الزمالك أنه فضل إراحة شيكابالا وعدم المجازفة به خلال مباراة غزل المحلة القادمة لمعاناته من آلام في الظهر.

وأضاف عن حالة الظهير الأيمن التونسي "حمزة خضع لفحوصات بالأشعة على ركبته وقد أظهرت وجود جزع في الرباط الداخلي للركبة، هو أمر بسيط ولا يدعو للقلق وسيحتاج مدة 10 أيام تقريبًا من العلاج".

الزمالك يطلب من جنش الصبر

طلب مسؤولو الزمالك من محمود عبد الرحيم جنش الصبر على استلام مقدم عقده الذي كان يستحق السداد رسميًا يوم أمس بناءً على العقد الذي وقعه اللاعب قبل عدة أسابيع ويمتد لعام 2024.

وعقدت إدارة النادي جلسة مع حارس المرمى لإبلاغه أن صرف مقدم التعاقد سيحدث خلال الأسبوع القادم، وقد وافق جنش من جانبه على طلب الزمالك.

الزمالك يتوجه إلى المنصورة استعدادًا لمواجهة المحلة

يتوجه الزمالك اليوم وعقب نهاية المران إلى مدينة المنصورة للمبيت فيها استعدادًا لمواجهة غزل المحلة مساء غدٍ الثلاثاء.